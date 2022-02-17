"Союзная решимость - 2022": в Гродненской области провели тренировку с применением авиации

В Беларуси продолжаются учения "Союзная решимость". В Гродненской области накануне провели тренировку с применением авиации. На полигоне Гожский мотострелки продолжают отрабатывать тактику уничтожения условного противника. На полигоне Брестский подразделения сил спецопераций производили блокирование диверсионно-разведывательных групп и незаконного вооруженного формирования. Десантники, ракетчики и артиллерия задействованы на участке местности Осиповичи. Там накануне провели учебный бой по ликвидации десанта условного врага.