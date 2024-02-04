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"Союзная сила" - новый совместный телепроект к 25-летию подписания Союзного договора между Россией и Беларусью
Белорусы бережно хранят историческую память. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании принимает участие в большом проекте к 25-летию подписания Союзного договора между Россией и Беларусью, а также 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
В течение года зрителей ждут 12 специальных репортажей по ключевым темам союзной тематики. Они будут выходить на двух телеканалах медиахолдинга, а также в эфире телерадиовещательной организации Союзного государства.
Нам есть о чем рассказать. Пожалуй, нет таких сфер, где бы у Беларуси и России не сложились тесные партнерские отношения.
Первая серия масштабного проекта посвящена памяти и переплетению судеб. Речь в ней пойдет и о блокаде Ленинграда (80-летие полного освобождения города отметили 27 января), и о сожженных белорусских деревнях, и о бесчеловечности войны на примере лагерей смерти.
Яркие моменты первой серии проекта - в тизере "Главного эфира" (Подробнее в видео).
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