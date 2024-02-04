"Союзная сила" - новый совместный телепроект к 25-летию подписания Союзного договора между Россией и Беларусью

Белорусы бережно хранят историческую память. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании принимает участие в большом проекте к 25-летию подписания Союзного договора между Россией и Беларусью, а также 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

В течение года зрителей ждут 12 специальных репортажей по ключевым темам союзной тематики. Они будут выходить на двух телеканалах медиахолдинга, а также в эфире телерадиовещательной организации Союзного государства.

Нам есть о чем рассказать. Пожалуй, нет таких сфер, где бы у Беларуси и России не сложились тесные партнерские отношения.

Первая серия масштабного проекта посвящена памяти и переплетению судеб. Речь в ней пойдет и о блокаде Ленинграда (80-летие полного освобождения города отметили 27 января), и о сожженных белорусских деревнях, и о бесчеловечности войны на примере лагерей смерти.