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Союзное государство помогает детям Донбасса
Союзное государство Беларуси и России активно работает по линии помощи детям Донбасса. На это направлено постановление Совмина (во взаимодействии с Благотворительным фондом Алексея Талая). Уже 700 человек прошли оздоровление в детском лагере Минской области. Там ребята чувствуют себя спокойно и комфортно. Каждый день расписан - бассейн, спортивная и развлекательная программы.
Решение, которое принято Советом Министров 16 сентября, подписано Михаилом Владимировичем Мишустиным, согласовано с Романом Александровичем Головченко, всеми, без исключения, членами Совета Министров. Оно определяет помощь и гуманитарную поддержку детей Донбасса как постоянный проект Союзного государства. Особо подчеркиваю, что это решение согласовано и поддержано Президентом Путиным и Президентом Лукашенко. Мы считаем, что в это время не имеем права в фактическом и в моральном плане не видеть те проблемы, которые молодые граждане республик испытывают на своей родной земле.
Всего за осенние каникулы в Беларуси оздоровятся свыше тысячи детей.
Фото: БелТА
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