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Союзное импортозамещение в действии - объем торговли товарами и услугами за прошлый год приблизился к 50-ти миллиардам долларов
Итоги белорусско-российских отношений. По предварительной оценке, объем торговли товарами и услугами за прошлый год приблизился к 50-ти миллиардам долларов.
В процентах это рост на 10 по отношению к 2021 году, несмотря на COVID и санкции. Прогноз на 2023-й - подрасти еще. Логично, что основной акцент в совместных программах (а их 28) стороны делают на создание единых рынков в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. Союзный бюджет будут тратить и на совместную науку в интересах национальных экономик.Все совместные проекты в бизнес-плане определяют Россию как одного из основных покупателей того, что будут производить. Потребности, как и возможности соседа, огромны. Политическая воля в этом сближении, кончено, сыграла ключевую роль. Интенсивность встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, как и результативность, была высокой.Только очно они виделись в 2022-м 10 раз, принимая решения по совместным проектам, которые выходят за рамки компетенции правительств.Что касается непосредственного главного органа Союзного государства, заседание Высшего госсовета должно состояться в ближайшее время.
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