Брянская область граничит сразу с двумя белорусскими: Гомельской и Могилевской. Выстроенные годами кооперационные цепочки и удобная логистика сформировали увесистый портфель взаимовыгодных интересов.

Точек соприкосновения у Брянска с нашим юго-восточным регионом больше всего. В товарообороте на него приходится свыше трети. Вес цифрам придает производственная кооперация. Присутствие наших производителей в российских регионах - это не просто маркетинговый ход, а необходимая работа, здесь важно не только увеличить объемы продаж.

Союзный рынок пестрит запросами на импортозамещающие товары. Выпуск совместной продукции - короткий и эффективный путь к технологической независимости, которая сегодня на первых строчках сотрудничества Минска и Москвы.

Смотрите специальныйрепортаж"Брянский лес возможностей" ЗДЕСЬ

Каждый третий комбайн, работающий на полях России, выезжает из цеха этого предприятия. 17 лет назад отечественный Гомсельмаш решил быть ближе к основному покупателю. "Десна-Полесье" - наш узнаваемый бренд и визитная карточка для российского региона.

"В Беларуси остались компетенции, которые у нас в свое время были потеряны, - рассказывает исполняющий обязанности гендиректора АО "Брянсксельмаш" Андрей Шилин. - Сейчас мы работам едино. Все не верили в этот завод, что он будет существовать, что здесь будет что-то производиться. А он работает. Такой симбиоз - это только успех. Нас любят и уважают".

По словам руководителя предприятия, самая оптимальная по цене и качеству модель КЗС-1218 - одна из самых передовых машин. "Она самая простая в обслуживании, надежная и безотказная. Была разработана 30 лет назад, но она не уйдет с рынка еще 10-15 лет", - считаетАндрей Шилин.

Хотя назвать эти машины только белорусскими или российскими трудно - они совместные. Это самый что ни на есть союзный комбайн! За годы работы Брянсксельмаш дорос до лидеров российского машиностроения. По итогам прошлого года объем производства составил 1200 машин. И это не просто сухие цифры, показатель один из максимальных. Вот вам и санкции!

Андрей Шилин признается, что развивают на предприятии и новые направления: "Это не только самоходные машины, но и навесное оборудование". По его словам, после того как западные партнерыушли с российского рынка, появился шанс завоевать этот рынок. "Мы развиваем и новую тематику. Это новый вид самоходной машины, которая будет выпущена на Брянсксельмаше, - отметил руководитель предприятия.

Заказы здесь расписаны до сентября. К старту полевых работ техника раскупается прямо с конвейера. Подкрепляет спрос российских аграриев цена, которая на порядок дешевле импорта. К тому же развита дилерская сеть, и запчасти поставляются в кратчайшие сроки (опять же, спасибо санкциям, импортозамещение здесь отработали практически на 100 процентов). И, пожалуй, главное - надежность и простота в управлении.

Нынешняя ситуация не позволяет нам работать на склад. Все работается по стопроцентной предоплате. Все законтрактовано. Мы уже знаем, что делаем, в каком количестве и кому оно уходит. Андрей Шилин, исполняющий обязанности гендиректора АО "Брянсксельмаш"

На сегодня 70 % объема продукции распродано, констатировал специалист. "Если бы мы были зависимы от импортных комплектующих, мы не могли бы этого сделать", - подчеркнул он.