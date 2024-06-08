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Союзу писателей Беларуси - 90!

Союз писателей Беларуси празднует юбилей. С 90-летием объединение поздравил Президент, отметив, что его создание в июне 1934-го определило главную задачу - служение Отечеству, белорусскому народу.

"Жыццё пацвердзіла каштоўнасць адзінства літаратурных сіл, дзяржавы і грамадства, аўтарытэтнае месца гэтага віду мастацтва ў агульнай прасторы культуры. Многія творы, народжаныя ў 1930-я і пазнейшыя дзесяцігоддзі, і зараз з'яўляюцца прадметам увагі чытачоў. Перыяд Вялікай Айчыннай вайны адбіўся ў работах пісьменнікаў, якія самі гераічна абаранялі Радзіму. На сцяне рэйхстага пакінулі свае аўтографы паэты Пятро Прыходзька і Паўлюк Прануза", - отметил наш Президент.

Союз писателей Беларуси сегодня - одно из крупнейших литературных объединений на территории бывшего СССР. Автор текста гимна нашей страны - Михась Климкович - был первым председателем объединения. Сочинения наших авторов интересны во всем мире! Читается в разных странах книга о геноциде белорусского народа "Я из огненной деревни" Адамовича, Брыля и Колесника. Произведения одного из основоположников Союза писателей БССР - Янки Купалы - звучат более чем на ста языках. За 90 лет деятельности звания народных писателей и поэтов Беларуси удостоены почти два десятка авторов.

Современное общественное объединение "Союз писателей Беларуси" создано в 2005 году при поддержке главы государства и является преемником Союза писателей БССР. Коллектив сегодня - это более 600 поэтов, прозаиков, публицистов, краеведов, детских писателей. Издания наших авторов востребованы у читателя: за 2021-2023 годы на книги белорусских писателей было более 2 млн запросов в библиотеках.

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