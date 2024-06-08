Союзу писателей Беларуси - 90!

Союз писателей Беларуси сегодня - одно из крупнейших литературных объединений на территории бывшего СССР. Автор текста гимна нашей страны - Михась Климкович - был первым председателем объединения. Сочинения наших авторов интересны во всем мире! Читается в разных странах книга о геноциде белорусского народа "Я из огненной деревни" Адамовича, Брыля и Колесника. Произведения одного из основоположников Союза писателей БССР - Янки Купалы - звучат более чем на ста языках. За 90 лет деятельности звания народных писателей и поэтов Беларуси удостоены почти два десятка авторов.