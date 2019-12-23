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Создаем новогоднее настроение вместе с "Беларусь 3"
В предновогодние дни телеканал "Беларусь 3" порадует зрителей показом любимого кино для всей семьи."Зимний вечер в Гаграх", "Гараж", "Девушка с характером", "Приключения Буратино", "По семейным обстоятельствам", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Человек с бульвара Капуцинов", "Василиса Прекрасная", "Кухарка", "Ты - мне, я - тебе" и многие другие фильмы.
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