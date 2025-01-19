Создание сил спецопераций, учения "Щит Союза" - время показало, что все было сделано правильно

Размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси в очередной раз подчеркивает, насколько крепки союзнические отношения между двумя странами. Военное сотрудничество с Россией развивалось с момента обретения Беларусью независимости. Интеграция прошла разные этапы: от проведения первых совместных учений до создания единой системы ПВО и совместной региональной группировки войск.

Как проходило становление союзного щита? Какие стратегические решения принимал Президент Беларуси во вторую пятилетку двухтысячных? Об этом в рубрике "По форме. Главнокомандующий".

9 мая 2005 года. Проспект Победителей. Чеканным шагом по одной из главных улиц Минска идут офицеры и солдаты. Идеально отглаженная форма, белые перчатки, золотые аксельбанты, в руках оружие. Вслед за ними двигается боевая техника: советское наследие, модернизированное вооружение и новинки от отечественного военпрома. В небе воздушный парад. Несмотря на проливной дождь, улица заполнена людьми.



На трибуне Главнокомандующий. Он без зонта, не двигаясь, внимательно наблюдает за парадом, посвященным 60-летию Великой Победы. В тот день Президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал всему миру не только единство белорусского народа, но и то, что белорусская армия - важный игрок на милитари арене.

Вторая половина двухтысячных была наполнена важными решениями для Вооруженных Сил. При этом Беларусь реализовала не только внутренние задачи, но участвовала во внешних военно-политических миссиях. Являясь членом ООН, наша страна на протяжении десятилетий вносит существенный вклад в поддержание безопасности на планете.



Следующим шагом к укреплению мира стало создание в Беларуси миротворческой роты. Указ о формировании подразделения Главнокомандующий подписал в 2005 году. Была создана нормативная база, отобраны высококлассные специалисты, разработана программа обучения военнослужащих.

Процесс строительства и развития Вооруженных Сил продолжался изо дня в день. В мае 2006 года Главнокомандующий подписал указ о создании транспортных войск Беларуси. Три вида войск - железнодорожные, автомобильные и дорожные - теперь объединены в один род. Воины-транспортники принимают участие не только в мероприятиях боевой подготовки (наводят мосты, ремонтируют железные и автомобильные дороги для выполнения задач военнослужащими), но и активно оказывают помощь гражданскому сектору. Они участвовали в строительстве Национальной библиотеки, мемориального комплекса "Курган Славы" и "Остров Мужества и Скорби", музея "Линия Сталина" и многих других важнейших государственных объектов.

Тем временем в войсках проходит интенсивная боевая подготовка. В 2006 году прошли первые совместные белорусско-российские учения "Щит Союза". В них участвовали около 9 тыс. военнослужащих, сотни единиц военной техники, авиация. Задача маневров - отработать действия региональной группировки войск в обороне границ Союзного государства, а также проверить действенность создаваемой единой системы ПВО.

27.06.2006 г., учения "Щит Союза - 2006"

Президент, наблюдавший за ходом учений, удовлетворения от увиденного не скрывал: "Военные действуют очень профессионально, между ними есть полное взаимопонимание".

Тогда же Главнокомандующий заявил, что "Щит Союза" вызовет в мире немалый, в том числе и политический, резонанс, ведь демонстрация полного единства взглядов Беларуси и России на проблематику обеспечения безопасности - повод для серьезных размышлений. В то время Президенту ставили в укор, что на проведение таких тренировок требуются большие материальные затраты.

У Александра Лукашенко был на этот счет грамотный ответ: "Тот, кто не кормит своих солдат, будет кормить чужих. Если армия есть, то ее надо обучать, вооружать, как бы дорого это ни стоило. Независимость своей земли, своего государства, безопасность людей - это самые главные ценности, и дороже нет ничего".

Укрепление обороноспособности страны становится вынужденной мерой. К этому подталкивает политика государств, которые разжигают все новые очаги нестабильности в мире, создают военные базы и строят станции слежения близ наших границ. Закрывать на это глаза было бы крайне опрометчиво.

В то время активно прорабатывался вопрос создания единой системы ПВО. Многие политики критиковали Беларусь за тесную военную интеграцию с Россией. Дескать, она ведет к частичной потере суверенитета, поскольку страна лишится полной самостоятельности в принятии решений о применении военной силы. Главнокомандующий не согласен с подобными заявлениями, поэтому процесс строительства совместного воздушного оборонного зонтика продолжился. В 2009 году Россия и Беларусь подписали соглашение.

2007 год принес изменения в штатную структуру Вооруженных Сил. Главнокомандующий подписал указ о создании в стране Сил специальных операций. Воздушно-десантные войска и формирования специального назначения объединили в один род.

Президент посетил полигон в Ивацевичском районе (05.10.2018 г.)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко: "Мы вынуждены были создавать силы специальных операций. Мы поняли, что фронт на фронт нигде воевать не будут, нужно высокоточное оружие, специально подготовленные силы, чтобы защитить страну и нанести противнику неприемлемый ущерб... Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти…"