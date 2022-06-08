Создание благоприятной среды: ни один из проектов "Минской смены" не останется без внимания

Это еще и профориентация, ведь наша молодежь не просто предлагает свои идеи, но и знакомится с профессией. Более того, наши руководители предприятий заинтересованы еще на стадии обучения в том, чтобы молодые люди пришли работать потом по той тематике проекта, который они представляют.

Ангелина Лях, учащаяся Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ