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Создание благоприятной среды: ни один из проектов "Минской смены" не останется без внимания
Креативные проекты столичной молодежи - это не только ее саморазвитие, но и полезные инвестиции в будущее всего города. Об этом заявили во время церемонии награждения финалистов проекта "Минская смена". В этом году его участниками стали более 40 столичных студентов. Работы восьмерых из них признали лучшими и перспективными. А это, к примеру, барефутинг (хождение босиком по тропе в специальной экосистеме города) или приют для животных. В целом же тематика проектов "Минской смены" связана с урбанистикой, оборудованием спортплощадок, созданием благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями.
Польза моего проекта в том, чтобы восстановить недостающее звено между миром тишины и миром звуков. Это услышать тех, кто нас не слышит. Мой проект напрямую связан с людьми, у которых есть нарушение слуха.Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Это еще и профориентация, ведь наша молодежь не просто предлагает свои идеи, но и знакомится с профессией. Более того, наши руководители предприятий заинтересованы еще на стадии обучения в том, чтобы молодые люди пришли работать потом по той тематике проекта, который они представляют.
И как отметили в руководстве белорусской столицы, в будущем независимо от того, дойдут ли креативные идеи до финала, ни один из проектов столичных студентов не останется без внимания и поддержки города.
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