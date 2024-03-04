Создание инновационного производства на территории "Горизонта" обсудили в Минске

Совещание по вопросам создания инновационного производства на территории "Горизонта" состоялось в Минске.В прошлом году предприятие увеличило объем производства более чем на 75 %. Свыше 90 % товара реализуется на экспорт. Также пустующие площади холдинга, которые сдавались в аренду, задействуют под собственное производство. Это главная задача, на которой акцентировал внимание Президент. План модернизации разработали до конца 2025 года, который сейчас поэтапно реализуется.

Больше чем на 10 млн белорусских рублей было приобретено оборудования за последние 2 года. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома

По ее словам, озвученнуюсуммупланируют вовлечь в оборот для того, чтобы модернизировать все здания и приобрести по необходимости свое оборудование - общая численность площадей 59 тыс. м.кв., 23 тыс. м.кв. из них уже вовлечено в хозяйственную деятельность.