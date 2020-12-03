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Создание условий для полноценной жизни для людей с инвалидностью - в приоритете политики Беларуси
В приоритете политики и социальная составляющая. В том числе - создание для людей с ограниченными возможностями всех условий для полноценной жизни в социуме. Это сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола, который прошел сегодня в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. За последние 4 года более 13 миллиардов рублей направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление людей с ограниченными возможностями, а также на выплату пенсий, пособий по уходу за инвалидами 1-й группы и оказание поддержки семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.
Повышать качество жизни инвалидов в ближайшее время планируют по нескольким направлениям. Это создание условий для получения людьми с ограниченными возможностями образования, а также последующее трудоустройство по специальности. Кроме этого, продолжат повышать и уровень доступности объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, жилых помещений.
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