Созданием кукол-оберегов занимаются мастера из Станькова

. Она традиционно пройдет в Дзержинске на День города - 3 июля. Народные промыслы района обычно представлены многочисленными видами творчества, а на этот раз подготовлены две большие выставки: "Время вытинанки" и "Мощь семьи". Как рождаются народные шедевры у дзержинских мастеров, наблюдала

Лариса Гулякевич.

Часы в стиле белорусской вытинанки

Сложный механизм этих часов со всеми мелкими шестеренками да маятниками сделан исключительно из дерева. Известный мастер Андрей Мартынюк освоил непростую технику вырезания и занимается созданием деревянных часов около 10 лет. Добавить им национальный колорит в виде вытинанки - давняя мечта, которую автор осуществил только сейчас.

В новой коллекции 20 часов. Авторские эскизы известных мастеров вытинанки бережно переносились из компьютерной программы на специальный станок, а затем точно вырезались лазером по дереву.

Станьковский дом мастеров готовится к большой выставке-ярмарке. Это выставка деревянных часов, украшенная авторскими вытинанками, которые собраны по всей Беларуси. Вторая выставка - кукольная и называется "Мощь семьи". Каждый оберег защищает хозяина по-своему. Этот, например, приносит богатство.

Куклы-обереги, созданные этими мастерами, защищают семью, дарят счастье, здоровье и благополучие. Каждая кукла имеет национальный аксессуар в виде пояса с белорусским орнаментом.

Алла Белясова около 25 лет занимается куклами, а вдохновляет на мастерство ее большая семья - муж и трое детей.

А вот для Вероники это первая коллекция кукол. Расписывает сама ткань, волосы делает изо льна, который сначала отбеливает, а потом окрашивает.