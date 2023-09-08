Вперед в будущее - израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона из стволовых клеток

Большой скачок в науке! Израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона, без участия мужского семени и яйцеклетки. Выращенный из стволовых клеток эмбрион выглядит как здоровый человеческий зародыш. Произвел гормоны, которые используются для установления факта беременности. О прорыве в науке - Татьяна Волкова.

Это похоже на самые смелые мечты ученых - синтетическая модель человеческого эмбриона. Ученые израильского Института Вейцмана создали невероятное - с помощью специальных химических веществ стимулировали превращение стволовых клеток в клетки четырех типов, необходимые для создания эмбриона. Затем модель оставили расти до тех пор, пока она не стала сравнима с реальным в возрасте 14 дней. Все основные элементы - в наличии, включая плаценту, желточный мешок, мембраны и другие внешние ткани.





Так мы можем создать тысячи моделей эмбрионов для изучения, что дает огромные преимущества в технических и биологических аспектах исследований. Это значительный вклад в знания о человеке, что тоже очень важно. Джейкоб Ханна, исследователь Научного института Вейцмана (Израиль)

Есть надежда, что подобные модели помогут ученым понять, как именно возникают разные типы клеток, объяснить происхождение наследственных и генетических заболеваний, причины бесплодия, а также способствовать появлению новых технологий выращивания трансплантированных тканей и органов.





Джеймс Бриско, старший руководитель группы Института Фрэнсиса Крика (Великобритания): Это период, когда многие беременности заканчиваются неудачей. Изучение таких моделей поможет лучшему пониманию причин выкидыша, а также многих уникальных аспектов самых ранних стадий человеческого развития. Джейкоб Ханна, исследователь Научного института Вейцмана (Израиль)