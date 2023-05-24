Создано специальное подразделение внутренних войск для обеспечения безопасности АЭС в Островце

Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах. Мы реагируем на все вызовы и угрозы, а любая поступающая информация незамедлительно перепроверяется. Во внутренних войсках МВД создано новое специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, которое уже приступило к несению службы. Безопасность будет обеспечена.

Иван Кубраков