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Создано специальное подразделение внутренних войск для обеспечения безопасности АЭС в Островце

Для обеспечения безопасности АЭС в Островце создано специальное подразделение внутренних войск, которое дислоцируется в городе. Предприняты все меры, в том числе в техническом плане. Об этом во время посещения населенного пункта заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

24 мая капсулу с посланием потомкам заложили на месте строительства здания департамента охраны в городе. Во время общения с журналистами Иван Кубраков коснулся темы обеспечения безопасности стратегически важных объектов, это направление под особым контролем.

Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах. Мы реагируем на все вызовы и угрозы, а любая поступающая информация незамедлительно перепроверяется. Во внутренних войсках МВД создано новое специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, которое уже приступило к несению службы. Безопасность будет обеспечена.
Иван Кубраков

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