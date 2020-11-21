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Созданы региональные штабы по реагированию на ситуации с COVID-19
На медиков пришелся основной фронт борьбы с коронавирусом. Сегодня за эпидситуацией также призваны следить экспертные группы. В нашей стране уже созданы региональные штабы по реагированию на ситуации с COVID-19. Специалисты будут контролировать происходящее по всей Беларуси. Всего ли хватает медикам для лечения пациентов с коронавирусом? И как борются с COVID в регионах - репортаж Юлии Хмель.
История создания здравоохранения Узденского района начинается 100 лет назад. А вот главной больнице города - сегодня более 30. С очередной волной коронавируса местные врачи, как и все медицинское мировое сообщество, встретились во второй раз. Несмотря на это здесь медики всегда на чеку и сейчас готовы все свои силы сконцентрировать на лечение пациентов с COVID.
В инфекционном отделении Узденской центральной районной больницы каждая выписка - большая радость. Ежедневно здесь домой отправляются 5-7 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Наталия Зыкова уже 10 лет здесь работает врачом-пульмонологом. Сейчас помогает в лечении ковидных. Признается, график не простой, но за здоровье своих пациентов борется до последнего.
По всей стране работают экспертные группы
К слову, следить за ситуацией в регионах помогают и специальные экспертные группы. В нашей стране созданы региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Опыт есть, мониторинговые группы работали и в первую волну. Сегодня на контроле Узденская ЦРБ. С медиками встретился главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Разговор не для отчета, а для понимания реальной ситуации в районе.
Масочный режим введен по всей стране
Кроме этого, специалисты держат на контроле аптеки и торговые объекты. Здесь также проверяют соблюдение всех режимных моментов и работу персонала. Предварительный анализ показал - создан достаточный объем запасов масок и дезсредств. Тем не менее, медики не устают призывать граждан к грамотному выстраиванию собственной системы самозащиты, которая проста до мелочей: мыть руки, стараться без лишней надобности не посещать особо людные места и не забывать, что уже по всей стране введен масочный режим.
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