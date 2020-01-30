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Создатели крупнейшей нарколаборатории в истории Беларуси предстали перед судом
Сегодня стартовало первое заседание в отношении троих россиян. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые организовали в Минском районе цех по производству альфа-ПВП и мефедрона. Оборудование и прекурсоры для синтеза отравы были привезены из России. Преступную деятельность фигуранты скрывали под ширмой фирмы. Якобы контора занималась реализацией строительной и промышленной химии.
Задержали подельников в апреле прошлого года. Подробности истории - в материале Елизаветы Лакокто.
Первое слушание по делу о создании крупнейшей нарколаборатории в Беларуси состоялось сегодня в суде Минского района. На скамье подсудимых трое парней. Известно, что ребята - одногодки и родом из России. Согласно обвинению, они работали на онлайн-маркет по продаже психотропов. Их руководители не установлены. Задержали подозреваемых в апреле прошлого года. Цех по производству дурманов располагался в деревне Хатежино, что находится в 10 километрах от столицы.
Чтобы замаскировать свою деятельность под легальное производство, один из фигурантов оформил ИП. По документам, фирма якобы занималась реализацией строительной и промышленной химии. Разработка этой группировки шла около месяца. И, как сообщал Госпогранкомитет, работа подпольной лаборатории была пресечена на стадии изготовления первой крупной партии наркотиков.
В ходе обысков оперативники изъяли свыше 30 килограммов психотропов
В ходе обысков оперативники изъяли свыше 30 килограммов психотропов, а также центнер прекурсоров и примерно полторы тонны жидкостей для производства отравы. Таких ресурсов хватило бы для изготовления ста килограммов дурмана. Все необходимое оборудование для синтеза соли было привезено из России. Это первая в своем роде подпольная лаборатория в нашей стране по уровню оснащения и объемам производства наркотиков. Когда расследование дела было завершено, следствие уточнило подробности.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
"Один из них по поддельному паспорту снял квартиру, арендовал в Минском районе еще один склад. Указанные помещения обустроили необходимым оборудованием, снабдили сырьем, инструментом, приборами и приспособлениями, предназначенными для химического синтеза. Прекурсоры, реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников".
Фигурантам вменяют незаконное изготовление наркотиков, совершенное организованной группой. Кроме того, одного из них обвиняют и в подделке документов. А это до 20 лет лишения свободы. Каким станет наказание, решит суд. Мы будем следить за ходом процесса.
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