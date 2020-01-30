Создатели крупнейшей нарколаборатории в истории Беларуси предстали перед судом

Сегодня стартовало первое заседание в отношении троих россиян. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые организовали в Минском районе цех по производству альфа-ПВП и мефедрона. Оборудование и прекурсоры для синтеза отравы были привезены из России. Преступную деятельность фигуранты скрывали под ширмой фирмы. Якобы контора занималась реализацией строительной и промышленной химии.



Задержали подельников в апреле прошлого года. Подробности истории - в материале Елизаветы Лакокто.



Первое слушание по делу о создании крупнейшей нарколаборатории в Беларуси состоялось сегодня в суде Минского района. На скамье подсудимых трое парней. Известно, что ребята - одногодки и родом из России. Согласно обвинению, они работали на онлайн-маркет по продаже психотропов. Их руководители не установлены. Задержали подозреваемых в апреле прошлого года. Цех по производству дурманов располагался в деревне Хатежино, что находится в 10 километрах от столицы.



Чтобы замаскировать свою деятельность под легальное производство, один из фигурантов оформил ИП. По документам, фирма якобы занималась реализацией строительной и промышленной химии. Разработка этой группировки шла около месяца. И, как сообщал Госпогранкомитет, работа подпольной лаборатории была пресечена на стадии изготовления первой крупной партии наркотиков.



