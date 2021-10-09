Созидать и приумножать, а не разрушать - акция "Чистый лес" вновь объединила белорусов

Мероприятие приурочили к Году народного единства. К ставшему уже традиционным экомарафону добрых дел присоединились школьники, студенты, представители трудовых коллективов, а также министерств и ведомств. Елена Горельчик продолжит.

Эмилия и Варвара ранним субботним утром вместе с родителями детской площадке предпочли прогулку по осеннему лесу. И как говорится, совместили приятное с полезным. Полной грудью дышали свежим воздухом и наслаждались красотами, попутно очищая зеленый массив от мусора. Так семья Бойко впервые приняла участие в акции "Чистый лес".













Короткий инструктаж - и вперед за дело. Только в Молодечненском районе вместе с министром лесного хозяйства облагораживали территорию порядка 70 человек.

Я стараюсь приучать и показывать своим примером как министр внутренних дел всем своим подчиненным. Мы это делаем не только на прилегающей территории к нашим органам внутренних дел, но и в парках, скверах, высаживаем кустарники около кольцевой. Это необходимо на сегодняшний день. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси





Только на МКАД 23 точки, где высаживаются растения. Мы это делаем для того, чтобы наш город стал красивее, и это серьезное подспорье, потому что при косьбе уменьшится количество территорий, которые нужно будет обкашивать. Кроме того, в следующие выходные мы планируем высадку деревьев. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Лес вблизи водохранилища Вяча сегодня стал зоной действия сотрудников госконтроля. Представители центрального аппарата и Департамента финансовых расследований очистили от опавшей листвы и мусора парковую зону Слепянской водной системы в Минске. Не остались безучастны и сотрудники из регионов, которые наводили порядок в лесхозах и парках.













Не только на скорость, но и качество, не забывая про шутки и веселое настроение. В 9 утра отправившись автопробегом на родину Якуба Коласа, "Патриоты Беларуси" заглянули в Акинчицкое лесничество. Разбившись на команды по двое, здесь высаживали саженцы елей. Ручная работа!

А вот в этой команде случайным образом оказались три Валентина, с поправкой - одна все же Валентиновна. Наше дружное трио шутит: потом выставим памятную табличку "Посажено Валентинами". Вот с таким настроением здесь работали все без исключения. Хотя работали - не совсем подходящее слово.