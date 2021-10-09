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Созидать и приумножать, а не разрушать - акция "Чистый лес" вновь объединила белорусов
Мероприятие приурочили к Году народного единства. К ставшему уже традиционным экомарафону добрых дел присоединились школьники, студенты, представители трудовых коллективов, а также министерств и ведомств. Елена Горельчик продолжит.
Эмилия и Варвара ранним субботним утром вместе с родителями детской площадке предпочли прогулку по осеннему лесу. И как говорится, совместили приятное с полезным. Полной грудью дышали свежим воздухом и наслаждались красотами, попутно очищая зеленый массив от мусора. Так семья Бойко впервые приняла участие в акции "Чистый лес".
Короткий инструктаж - и вперед за дело. Только в Молодечненском районе вместе с министром лесного хозяйства облагораживали территорию порядка 70 человек.
Я стараюсь приучать и показывать своим примером как министр внутренних дел всем своим подчиненным. Мы это делаем не только на прилегающей территории к нашим органам внутренних дел, но и в парках, скверах, высаживаем кустарники около кольцевой. Это необходимо на сегодняшний день.
Только на МКАД 23 точки, где высаживаются растения. Мы это делаем для того, чтобы наш город стал красивее, и это серьезное подспорье, потому что при косьбе уменьшится количество территорий, которые нужно будет обкашивать. Кроме того, в следующие выходные мы планируем высадку деревьев.
Лес вблизи водохранилища Вяча сегодня стал зоной действия сотрудников госконтроля. Представители центрального аппарата и Департамента финансовых расследований очистили от опавшей листвы и мусора парковую зону Слепянской водной системы в Минске. Не остались безучастны и сотрудники из регионов, которые наводили порядок в лесхозах и парках.
Не только на скорость, но и качество, не забывая про шутки и веселое настроение. В 9 утра отправившись автопробегом на родину Якуба Коласа, "Патриоты Беларуси" заглянули в Акинчицкое лесничество. Разбившись на команды по двое, здесь высаживали саженцы елей. Ручная работа!
А вот в этой команде случайным образом оказались три Валентина, с поправкой - одна все же Валентиновна. Наше дружное трио шутит: потом выставим памятную табличку "Посажено Валентинами". Вот с таким настроением здесь работали все без исключения. Хотя работали - не совсем подходящее слово.
Вот что действительно значит быть в команде, где каждый понимает друг друга с полуслова. Все потому, что люди объединены одной целью, желанием и стремлением сделать нашу страну красивее, дружнее и сильнее.
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