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Созидательный путь белорусов совсем не устраивает беглых и их западных кураторов
"Саботаж на работе и уличные акции в городе". Сегодня деструктивные каналы уже в который раз пытались убедить белорусов в целесообразности массового самоубийства. А именно они открытым текстом призывали нарушать закон. По их гениальному плану люди днем на своих рабочих местах должны были заняться порчей оборудования, а вечером в 18:00 собраться на вокзалах перекрывать движение, останавливать военных. Т.е. голоса из-за границы занимаются ровно тем же, чем и всегда - подставляют людей под статьи Уголовного кодекса, провоцируют стычки с властью, гонят их в места большого скопления людей, чтобы возможных жертв и крови было больше. Какой в этом смысл? Им нужна кровавая баня, картинка беспорядков. Благодаря ей беглые получают заграничное финансирование на очередной майдан. А его спонсоры - надежду, что при госперевороте можно будет поживиться распилом госсобственности Беларуси.
Однако, похоже, что даже самые отмороженные адепты цветных революций постепенно прозревают. Желающих стать пушечным мясом для содержания сбежавших за границу политических неудачников почти не осталось. Наша съемочная группа дежурила на Минском вокзале. Ничего особенного там не происходило. Показываем вам эту картинку. Ведь в своих инфоресурсах желающие столкнуть лбами белорусов вам этого не покажут.
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