Спа-путевки или тур выходного дня - спрос на санаторно-курортное лечение в белорусских здравницах растет

В Беларуси растет спрос на санаторно-курортное лечение. Отдыхают в наших здравницах как белорусы, так и иностранцы (в основном граждане России). Только с начала года услуги получили более 22 тысяч зарубежных гостей. Санатории предлагают самые разные услуги, развивают и новые направления.

Совершенствовать сферу под потребности и запросы отдыхающих - об этом говорили сегодня на заседании Межведомственного совета по туризму. Об отдыхе с пользой для иммунитета - Елена Витко.





Паровые ванны на травах и стоун-массаж, контрастные купели или даже флоатинг с эффектом Мертвого моря. Этот спа-центр хорошо знаком не только белорусам. Старословянский колорит, а также передовые методики этого санатория получили и международную оценку. Впрочем, новые форматы спа-услуг планируют развивать во всех белорусских здравницах. Комплексному оздоровлению сегодня посвятили и рабочую встречу Межведомственного совета по туризму при Совете министров.

Факт На территории здравниц используют более 90 скважин с минеральной водой



То, что касается особенностей Республики Беларусь, по сути, они безграничны. Так как в спа-процедурах используют целебные свойства воды. А потенциал именно в Беларуси очень большой. На территории здравниц у нас используют более 90 скважин с минеральной водой. Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Лечебно-оздоровительный туризм

Только в этом санатории, на берегу Минского моря, на спа-путевки приходится десятая доля. Отдыхают с удовольствием здесь как белорусы, так и зарубежные гости. Сейчас, например, более 300 человек (около 70 % из них - россияне). Отдых, оздоровление или реабилитация - оптимальный вариант для себя найдет каждый.

Более 12 вариантов различных путевок, как с лечением, так и с wellness и спа-программами. Есть и просто путевки для отдыха. Дмитрий Торопилов, замдиректора по медицинской части санатория "Юность"

Возрос интерес к санаторно-курортным учреждениям, т. к. люди наконец-то стали заботиться о своем здоровье. Больше всего запросов - это именно постковидная программа. Восстановление и легких, и все, что связано с кровеносной системой, нервной системой - это основные запросы. Светлана Кончиц, директор РУП "Центркурорт"

Программа постковидной реабилитации разработана во всех здравницах

В этой здравнице, например, для укрепления иммунитета предлагают лазеро- и пневмокомпрессионную терапию, массажи, магнитотурботрон. Особый эффект пациенты отмечают также после галокамеры.

Факт Спелеокомната выполнена из соляных блоков Старобинского месторождения. "Лечебный материал" для нее добывали на глубине от 500 до 1000 метров.

В искусственной пещере постоянная температура, низкая влажность и полное отсутствие бактерий. Часовой сеанс в таком микроклимате благоприятно влияет на органы дыхательной системы.

Индивидуальный подход к каждому

Гипоаллергенный воздух насыщает клетки полезными ионами, которые увеличивают уровень кислорода в крови и укрепляют иммунную систему. Соляные пещеры особенно полезны при лечении гайморитов, фарингитов, бронхитов. К назначению медицинских процедур всегда подходят индивидуально.

Мы работаем с патологиям сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, с нарушениями нервной регуляции - невростения, патологии опорно-двигательного аппарата. Все программы подбираются с определенной направленностью, по запросу пациента - все индивидуально. И по окончанию санаторного лечения мы можем резюмировать эффект положительный, нейтральный или рекомендовать дальнейшее лечение в той или иной форме. Марина Коледа, и. о. замначальника по медицинскому обслуживанию санатория "Березка"

Я отдыхаю здесь уже седьмые сутки вместе с мужем и внуком. Очень комфортное обслуживание и уютные номера. Намного себя лучше чувствую. Сегодня здоровье - это самое главное. А получить столько процедур - это замечательно. Татьяна Волчек, жительница г. Солигорска