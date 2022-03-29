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Спа-путевки или тур выходного дня - спрос на санаторно-курортное лечение в белорусских здравницах растет

В Беларуси растет спрос на санаторно-курортное лечение. Отдыхают в наших здравницах как белорусы, так и иностранцы (в основном граждане России). Только с начала года услуги получили более 22 тысяч зарубежных гостей. Санатории предлагают самые разные услуги, развивают и новые направления.

Совершенствовать сферу под потребности и запросы отдыхающих - об этом говорили сегодня на заседании Межведомственного совета по туризму. Об отдыхе с пользой для иммунитета - Елена Витко.


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Паровые ванны на травах и стоун-массаж, контрастные купели или даже флоатинг с эффектом Мертвого моря. Этот спа-центр хорошо знаком не только белорусам. Старословянский колорит, а также передовые методики этого санатория получили и международную оценку. Впрочем, новые форматы спа-услуг планируют развивать во всех белорусских здравницах. Комплексному оздоровлению сегодня посвятили и рабочую встречу Межведомственного совета по туризму при Совете министров.

На территории здравниц используют более 90 скважин с минеральной водой

То, что касается особенностей Республики Беларусь, по сути, они безграничны. Так как в спа-процедурах используют целебные свойства воды. А потенциал именно в Беларуси очень большой. На территории здравниц у нас используют более 90 скважин с минеральной водой.
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Лечебно-оздоровительный туризм

Только в этом санатории, на берегу Минского моря, на спа-путевки приходится десятая доля. Отдыхают с удовольствием здесь как белорусы, так и зарубежные гости. Сейчас, например, более 300 человек (около 70 % из них - россияне). Отдых, оздоровление или реабилитация - оптимальный вариант для себя найдет каждый.

Более 12 вариантов различных путевок, как с лечением, так и с wellness и спа-программами. Есть и просто путевки для отдыха.
Дмитрий Торопилов, замдиректора по медицинской части санатория "Юность"
Возрос интерес к санаторно-курортным учреждениям, т. к. люди наконец-то стали заботиться о своем здоровье. Больше всего запросов - это именно постковидная программа. Восстановление и легких, и все, что связано с кровеносной системой, нервной системой - это основные запросы.
Светлана Кончиц, директор РУП "Центркурорт"

Программа постковидной реабилитации разработана во всех здравницах

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В этой здравнице, например, для укрепления иммунитета предлагают лазеро- и пневмокомпрессионную терапию, массажи, магнитотурботрон. Особый эффект пациенты отмечают также после галокамеры.

Спелеокомната выполнена из соляных блоков Старобинского месторождения. "Лечебный материал" для нее добывали на глубине от 500 до 1000 метров.

В искусственной пещере постоянная температура, низкая влажность и полное отсутствие бактерий. Часовой сеанс в таком микроклимате благоприятно влияет на органы дыхательной системы.

Индивидуальный подход к каждому

Гипоаллергенный воздух насыщает клетки полезными ионами, которые увеличивают уровень кислорода в крови и укрепляют иммунную систему. Соляные пещеры особенно полезны при лечении гайморитов, фарингитов, бронхитов. К назначению медицинских процедур всегда подходят индивидуально.

Мы работаем с патологиям сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, с нарушениями нервной регуляции - невростения, патологии опорно-двигательного аппарата. Все программы подбираются с определенной направленностью, по запросу пациента - все индивидуально. И по окончанию санаторного лечения мы можем резюмировать эффект положительный, нейтральный или рекомендовать дальнейшее лечение в той или иной форме.
Марина Коледа, и. о. замначальника по медицинскому обслуживанию санатория "Березка"
Я отдыхаю здесь уже седьмые сутки вместе с мужем и внуком. Очень комфортное обслуживание и уютные номера. Намного себя лучше чувствую. Сегодня здоровье - это самое главное. А получить столько процедур - это замечательно.
Татьяна Волчек, жительница г. Солигорска

Провести отпуск с пользой для здоровья желающих много. Причем, спрос на путевки сейчас только растет. Так, на июнь и июль в здравницах уже забронировано порядка 60 % мест.

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