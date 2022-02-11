Спада заболеваемости COVID-19 пока нет

Суточные цифры зараженных COVID не спешат уменьшаться. Медики отмечают, что о спаде заболеваемости говорить рано - по прогнозам, такая динамика будет сохраняться до двух недель. За последние сутки в стране зарегистрированы 8 611 пациентов с коронавирусом, выписаны 1 444. Больницы приступили к перепрофилированию дополнительных коек под инфицированных пациентов.