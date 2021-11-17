Спальные места и шесть полевых кухонь обустроили для беженцев в логистическом центре в Гродненской области

Накануне по распоряжению Президента Беларуси в Гродненской области специально обустроили логистический центр, чтобы помочь измученным людям. Организовать для беженцев ночлег Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву.

Для многих беженцев эта была первая ночь в тепле и с теплым питанием. Ведь после действий польских силовиков и бездействия Евросоюза им просто необходимы были обогрев, вода, еда и ночлег.