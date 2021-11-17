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Спальные места и шесть полевых кухонь обустроили для беженцев в логистическом центре в Гродненской области
Накануне по распоряжению Президента Беларуси в Гродненской области специально обустроили логистический центр, чтобы помочь измученным людям. Организовать для беженцев ночлег Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву.
Для многих беженцев эта была первая ночь в тепле и с теплым питанием. Ведь после действий польских силовиков и бездействия Евросоюза им просто необходимы были обогрев, вода, еда и ночлег.
Были организованы спальные места, беженцам раздали теплые вещи, одеяла. Организовано шесть полевых кухонь.
В первую очередь в помощи нуждались дети и женщины.
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