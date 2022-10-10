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Спартакиада руководящих работников физкультуры, спорта и туризма Минской области прошла в комплексе "Крутой Яр"

Спортивно-оздоровительный комплекс "Крутой Яр" принимал участников областной спартакиады. В ловкости и скорости соревновались 32 команды - руководители районных отделов спорта и туризма, управления по образованию, а также специалисты облисполкома. В трехдневной программе были соревнования по мини-футболу, стритболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, прыжкам с места.

Такие профильные спартакиады в Минской области проводятся несколько раз в год для поддержания хорошей физической формы и для корпоративного духа специалистов различных учреждений и ведомств.

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