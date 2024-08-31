Спартакиада среди работников физической культуры, спорта и туризма проходит в Заславле. Что в программе?

От деток у нас и строится спорт. Мне очень нравится, что здесь можно встретить много друзей и знакомых, которые собрались именно в один день и в одном месте. Все организации, которые помогают нам на протяжении всей спортивной карьеры. Просто очень приятно всех здесь видеть!

Татьяна Михайлова, бронзовый призер чемпионата Европы по конькобежному спорту в командной гонке преследования