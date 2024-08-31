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Спартакиада среди работников физической культуры, спорта и туризма проходит в Заславле. Что в программе?

Спартакиада, посвященная Году качества, проходит на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта. Фестиваль проводится для работников сферы физической культуры, спорта и туризма.

Соревнуются представители профильного министерства, облисполкомов, Мингорисполкома, Национального олимпийского комитета и других команд по приглашению. Подробности у Кристины Камыш.

Республиканская спартакиада среди работников физической культуры, спорта и туризма

В Минском районе существует народная примета. Как только на базу в Заславле заезжают гребцы ради соревнований, так сразу же погода портится. Но в эту субботу небесная канцелярия была благосклонна к атлетам, любителям. На традиционную ежегодную спартакиаду для работников сферы физической культуры, спорта и туризма съехались 32 команды со всех уголков нашей страны. Итого свыше 1300 человек определяли лучших в 9 видах спорта и 8 видах конкурсной программы.

В последние выходные августа вся спортивная отрасль собирается здесь, чтобы проявить себя, чтобы узнать много нового. Для того чтобы семьи, родные, близкие, новые сотрудники полюбили еще больше физическую культуру и спорт и на личном примере популяризировали потом на местах.
Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси

Организаторы подготовили обширный план состязаний. Каждый желающий мог попробовать свои силы как в командных видах спорта (волейбол или мини-футбол), так и в индивидуальных (дартс или стрельба из лука). Но еще были представлены экзотические дисциплины: бросание бревна, метание фитбола и гонки на драгон-ботах. Дети же преодолевали олимпийский квест.


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От деток у нас и строится спорт. Мне очень нравится, что здесь можно встретить много друзей и знакомых, которые собрались именно в один день и в одном месте. Все организации, которые помогают нам на протяжении всей спортивной карьеры. Просто очень приятно всех здесь видеть!
Татьяна Михайлова, бронзовый призер чемпионата Европы по конькобежному спорту в командной гонке преследования
Очень много девочек подходит к нам. Это женский вид спорта, это очень красивый вид спорта. И дети не упускают возможности попробовать какую-то работу с мячом, с обручем, с булавами, с лентой. Мы показываем какую-то мелкую работу, которую могут освоить дети.
Арина Цицилина, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в групповом упражнении


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Безусловно, через активное времяпрепровождение укрепляется дух коллектива и улучшаются результаты труда. А еще такие события еще раз подчеркивают, что наша страна богата высококлассной спортивной инфраструктурой. Кроме того, подтверждается тезис о том, что в Беларуси все большим интересом пользуются массовый и любительский спорт.

Спорт - это та площадка, которая сегодня должна говорить всему миру о дружбе, о сплоченности. Мы видим через призму сегодняшнего мероприятия, что Республика Беларусь - это миролюбивая, дружная страна, в которой живут прекрасные люди, которые сегодня на спортивных площадках всему миру показывают и доказывают о том, как надо дружить, как надо правильно выстраивать отношения.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

А еще подобная спартакиада является и дискуссионной площадкой, на которой обсуждается направление развития спорта в Беларуси. Подведение итогов второго соревновательного дня запланировано на 20:00, но уже завтра в Заславле спартакиада продолжится. Так, состоятся финалы по мини-футболу, волейболу и стритболу. Запланирован и лазер-ран.

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