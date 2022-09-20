Спартакиада школьников Беларуси и России проходит в Гродно

В этом году впервые у нас выезд в Гродно. Хотелось бы сказать большое спасибо за гостеприимство, у вас очень здорово. Нам, правда, понравилось. Всех секретов раскрывать не буду нашей команды, но готовились мы все лето, усердно тренировались в наших смоленских лесах и полях. Я желаю всем участникам побед, пусть победит сильнейший.

Олег Башенин, тренер команды по баскетболу (Россия)