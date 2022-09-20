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Спартакиада школьников Беларуси и России проходит в Гродно

В Гродно проходят соревнования школьников Беларуси и России. Это один из этапов спартакиады Союзного государства для детей и юношества (проводится ежегодно с 2003-го). В программе баскетбол три на три, настольный теннис и мини-футбол. Участвуют более 160 спортсменов от 13 до 15 лет. Такие старты - это своеобразная детская Лига чемпионов. Ребята прошли серьезный отбор в своих странах. Соревнования - уникальная возможность для профессиональных тренеров выявить таланты из глубинки.

В этом году впервые у нас выезд в Гродно. Хотелось бы сказать большое спасибо за гостеприимство, у вас очень здорово. Нам, правда, понравилось. Всех секретов раскрывать не буду нашей команды, но готовились мы все лето, усердно тренировались в наших смоленских лесах и полях. Я желаю всем участникам побед, пусть победит сильнейший.
Олег Башенин, тренер команды по баскетболу (Россия)
Мария Пищук, участница команды по баскетболу (Минский район): Мы готовились очень усиленно к этим соревнованиям. Мы тренировались около трех месяцев. Соперник, конечно, достойный, серьезный, но больше чем уверены, что в этих соревнованиях победим.
Олег Башенин, тренер команды по баскетболу (Россия)

Для участников спартакиады предусмотрена и большая культурная программа. Ребята посещают историко-архитектурные объекты Гродно, знакомятся с культурными ценностями.

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