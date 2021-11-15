"Спасатель будущего": определены победители областного этапа конкурса по робототехнике

Экзоскелет и роботы для работы в опасных для человека условиях. В столице наградили победителей областного этапа республиканского конкурса по робототехнике. От юных инженеров требовалось создать робота или программу, которая может помочь спасателям в их работе.

Более чем из 60 заявок из всего центрального региона дипломами отмечены 16 проектов в трех возрастных категориях. Самым маленьким изобретателям всего 6 лет. Конкурс по робототехнике "Спасатель будущего" в Беларуси проходит впервые.