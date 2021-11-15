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"Спасатель будущего": определены победители областного этапа конкурса по робототехнике

Экзоскелет и роботы для работы в опасных для человека условиях. В столице наградили победителей областного этапа республиканского конкурса по робототехнике. От юных инженеров требовалось создать робота или программу, которая может помочь спасателям в их работе.

Более чем из 60 заявок из всего центрального региона дипломами отмечены 16 проектов в трех возрастных категориях. Самым маленьким изобретателям всего 6 лет. Конкурс по робототехнике "Спасатель будущего" в Беларуси проходит впервые.

Презентовали разработки дистанционно, через видеоролики. Основной критерий отбора победителей - возможность применения конкурсного проекта на практике. Лучшие работы юных инженеров представят Минскую область на республиканском этапе конкурса.

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