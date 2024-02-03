Спасатель - это призвание. В Витебском районе старший инструктор Сергей Иванов спас на пожаре соседа

Вечером, 2 февраля, в горпоселке Яновичи Витебского района старший инструктор спасатель прапорщик внутренней службы Сергей Иванов в свободное от несения службы время спас на пожаре своего соседа. Около 19.00 Сергею на мобильный телефон позвонили знакомые и сказали, что в его подъезде из окна квартиры на третьем этаже виден огонь.

По словам спасателя, он выбежал на площадку и дернул за ручку двери квартиры, из которой шел дом. Входная дверь была деревянной, поэтому Сергей выбил ее. В коридоре квартиры было много дыма, в одной из комнат уже горела кровать, угол комнаты и имущество хозяина. Спасатель закрыл дверь в горящую комнату и пошел в соседнюю, где на диване увидел спящим своего соседа - он никак не реагировал. Тогда Сергей подхватил его на руки и вынес из квартиры на свежий воздух.