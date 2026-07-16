Спасатели Беларуси наградили журналистов за освещение работы МЧС

В Беларуси спасатели в преддверии профессионального праздника наградили лучших представителей СМИ за освещение своей работы.



Среди награжденных - журналисты "Первого информационного". Александру Камовичу за работу в Мьянме и освещение гуманитарной миссии объявлена благодарность от главы МЧС, а лучшим автором признан специальный корреспондент Владимир Королев за цикл материалов о работе ведомства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский подчеркнул, что без взаимодействия со средствами массовой информации эффективная работа спасателей была бы невозможна. Он назвал журналистов настоящими единомышленниками и "информационным спецназом", который всегда готов оперативно прибыть на место событий.

"Я хочу вас поблагодарить за совместную работу, за вашу активность, за вашу ответственность, за вашу позицию по защите нашего государства. Без вас мы как без крыльев", - обратился к лауреатам глава ведомства.

Министр отметил, что работа спасателей - это постоянная череда испытаний: предупреждение, профилактика, ликвидация чрезвычайных ситуаций. И именно журналисты берут на себя миссию донести до общества всю сложность и важность этой работы.

Сегодня МЧС - это мощная, высокотехнологичная служба спасения с огромной экосистемой, которая отвечает за защиту населения и предприятий круглые сутки.