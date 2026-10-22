Спасатели Беларуси, принимавшие участие в уборочной, посетили Дворец Независимости

22 октября Дворец Независимости открыл двери для тех, кто привык рисковать собой ради других, но нынешним летом совершил настоящий трудовой подвиг на полях Беларуси.

Речь идет о сотрудниках МЧС, принявших активное участие в уборочной. На время жатвы спасатели стали комбайнерами и их помощниками, водителями, трактористами-машинистами и операторами зерноочистительно-сушильных комплексов.

А цифры подчеркивают масштаб работы. В составе экипажей сотрудники МЧС намолотили более 200 тыс. тонн зерновых, включая рапс. И здесь есть свои герои. Пятеро преодолели отметку в 3 тыс. тонн, а трое превысили 4 тыс. тонн.

Экскурсия в символ белорусской государственности стала своего рода признанием и заслуженной наградой за вклад в общее дело.

Роман Попко, старший инструктор-спасатель Ляховичского РОЧС: "При выполнении своих обязанностей мы боремся за жизнь людей в прямом смысле этого слова, а на полях боремся за урожай, чтобы не оставить людей без хлеба. Как говорится, хлеб всему голова. Убирали мы такие культуры, как рапс озимый, ячмень озимый, яровой, пшеницу озимую, тритикале. Погода в этом году была непростая".

Алексей Белошицкий, замначальника управления идеологической работы МЧС Беларуси: "Когда узнали, что будет посещение Дворца Независимости, знакового объекта нашей страны, очень обрадовались, но и очень волнительно было. Здесь присутствуют самые лучшие - те, кто перешагнул намолот более тысячи тонн зерновых с учетом рапса. Никого заставлять работать на уборочной не приходилось. Все понимают важность этой кампании и все самоотверженно принимали участие. Эта работа проводится в свободное от несения службы время - люди берут отпуска или выходные дни и помогают".

Воочию увидеть, где работает Президент, прикоснуться к истории Дворца, к его архитектуре и интерьерам - это задел на будущее трудиться с еще большей мотивацией, отметили спасатели.

Интерес к Дворцу Независимости растет, ведь в отличие от других стран, где подобные здания остаются недоступными для широкой публики, в Беларуси символ государственности открыт для простых людей.