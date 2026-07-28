Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Гродненской области
Автор:Редакция news.by
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Гродненской области. По региону вечером 27 июля прошел грозовой фронт, порывы ветра достигали 20 м/с.
Помощь работников МЧС потребовалась в пяти районах области. Больше всего пострадал Вороновский район. Здесь сильным ветром повреждены кровли 140 домовладений и 21 сельхозстроения, поваленными деревьями заблокированы дороги, нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.
Проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Три строительные организации привлекут для восстановления сельскохозяйственных зданий после непогоды.