Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Гродненской области. По региону вечером 27 июля прошел грозовой фронт, порывы ветра достигали 20 м/с.

Помощь работников МЧС потребовалась в пяти районах области. Больше всего пострадал Вороновский район. Здесь сильным ветром повреждены кровли 140 домовладений и 21 сельхозстроения, поваленными деревьями заблокированы дороги, нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.

Проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Три строительные организации привлекут для восстановления сельскохозяйственных зданий после непогоды.