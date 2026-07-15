Спасатели МЧС рассказали о главных правилах выживания в лесу

Пора грибов и ягод оборачивается для спасателей, милиции и волонтеров многочасовыми поисками заблудившихся. Лес, который еще днем казался щедрым и мирным, с наступлением сумерек превращается в глухую, враждебную ловушку.

Смазанные ориентиры, непроходимые болота, обманчивые шорохи - и человек, ушедший за черникой или лисичками, остается один на один со своим главным врагом: паникой. Поисково-спасательные операции в лесах - это не просто прочесывание местности, а настоящая битва за жизнь, где важна каждая минута.

Илья Боднар, замначальника Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Самое главное, что мы советуем, - это сообщить ближайшим родственникам, близким либо даже соседям, куда вы выдвигаетесь, что вы будете делать - собирать грибы, ягоды, в какую местность вы идете. С собой рекомендуем взять заряженное мобильное устройство, может быть какие-то есть навигаторы, GPS-трекеры, датчики, чтобы можно было вас в дальнейшем быстро найти по координатам. Взять запас воды, еды, если нужно. Если у вас есть какие-то болезни, не забудьте лекарственные средства. Также рекомендуем надеть яркую одежду, может быть жилет накинуть себя световозвращающий, чтобы в ночное время вас можно было найти, взять спички либо зажигалку, чтобы в случае, если вы заблудитесь, можно было развести костер, сделать себе какой-то ночлег. Нужно защищать все участки тела, чтобы уберечь себя от укусов каких-то животных, насекомых".

С начала 2026 года спасатели 69 раз выезжали на поиски людей в экосистемах, 63 человека были обнаружены, из них 9 детей. За 2025 год в стране в природных экосистемах потерялись более 320 человек, в том числе 22 ребенка. Найдены были 311 человек.