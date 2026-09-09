Спасатели-водолазы со всей Беларуси соревнуются на озере Лосвидо

В Витебской области стартовал Открытый республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью.

Съехались команды со всей Беларуси. Спасатели соревнуются в различных дисциплинах: маневрируют на катерах, спасают условных утопающих, чтобы доказать, что в реальной чрезвычайной ситуации у них ошибок не бывает.

Озеро Лосвидо стало площадкой масштабных соревнований. Здесь определяют лучших в своем деле спасателей на воде. Участники чемпионата демонстрируют навыки, которые помогают в критических ситуациях спасать жизни.

Марафон испытаний стартовал с полосы препятствий. На маршруте участников несколько перекладин. Сложную дистанцию профессионалы преодолевают с отрывом в считаные секунды. Следующее задание - подача спасательного круга. В реальных условиях от точности броска зависят шансы тонущего человека на спасение.

"С каждым годом участвовать сложнее, потому что все участники набираются опыта, тренируются. В этом году особенно тяжело, потому что вода холодная. Сковывает дыхание, забиваются мышцы. Стометровка всем далась непросто. Мы настроены на победу. Победили в том году и надеемся, что в этом покажем себя еще лучше", - отметил водолаз Лидской спасательной станции ОСВОД Владимир Седлецкий.

Владимир Седлецкий

"Несмотря на холодную воду, было горячо. Все результаты рядышком, в секундах. Это говорит о напряженной борьбе. Все молодцы, подготовлены. На таких мероприятиях можно не только показать свой опыт, но и перенять опыт соперников", - считает начальник Новополоцкой спасательной станции ОСВОД Дмитрий Булавка.

Дмитрий Булавка

Интерес к чемпионату растет. Более полусотни спасателей оттачивают профессиональные навыки, чтобы в реальной критической ситуации действовать максимально оперативно, четко и слаженно.

Дмитрий Михайловский, председатель судейской комиссии 46-го Открытого республиканского чемпионата ОСВОД по спасательному многоборью: "Наша спасательная служба подразумевает такой даже не соревновательный дух, а дух сплочения коллектива для общей работы. У этих людей такой образ жизни. Они даже здесь умудряются друг другу помочь".

Дмитрий Михайловский

Профессиональные состязания спасателей-водолазов продолжатся 10 сентября. Впереди наиболее сложные и зрелищные испытания - выход катера по тревоге и транспортировка манекена, после чего судейская комиссия определит лучших в командном и индивидуальных зачетах.