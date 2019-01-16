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Спасатели Беларуси получат беспилотники для охраны лесов
Беспилотники с дальностью полета до 300 километров вскоре появятся на вооружении белорусских спасателей. Об этом заявил Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко. По словам главы ведомства, разработка аппарата уже на финальном этапе в НАН Беларуси.
Тем не менее изучать обстановку с помощью вертолетов белорусские спасатели будут продолжать, так как этот способ мониторинга позволяет сразу приступать к тушению пожара.
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