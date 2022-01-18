Спасатели рекомендуют при возможности оставаться дома, водителям и пешеходам избегать опасных мест

Ветреная стихия продолжает лютовать в Минске и Минской области. 18 января сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей территории ожидаются порывы до 20, а местами и до 27 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы линии электропередачи, повреждение кровли и падение деревьев. Спасатели рекомендуют при возможности оставаться дома. Водителям и пешеходам нужно избегать потенциально опасных мест.