Спасатели ликвидировали пожар на территории санатория "Криница" под Минском

Под Минском на территории санатория "Криница" отмечалось задымление в парильном помещении сауны, где находились 8 человек. Пострадавших нет, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.

"Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в парильном помещении сауны. На момент возникновения пожара там находились 8 человек. Возгорание обнаружено системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС "Молния", - рассказали в МЧС.

Фото: БЕЛТА