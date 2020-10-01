Спасатели Минска поздравили пожилых людей и инвалидов с их праздником

Мероприятие прошло в дружеской и теплой обстановке. В программе встречи - интеллектуальные игры и кулинарные поединки. Сотрудники МЧС провели с пожилыми людьми профилактические беседы. Участники проявили себя как эксперты, правильно ответив на вопросы по безопасности. Победителей конкурсов наградили грамотами, сертификатами и поздравительными открытками от МЧС.