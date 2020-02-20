Спасатели столицы проверили готовность учреждений образования к чрезвычайным ситуациям. Рейды по общежитиям для студентов, а также в школах проводят в рамках Единого дня безопасности. Специалисты контролируют процесс эвакуации, а также скорость реагирования администраций учреждений. Тестируют и систему пожарного уведомления.



Особое внимание к таким организациям - из-за большого количества несовершеннолетних. Для детей и подростков спасатели организуют профилактические разговоры на уроках, а также мини-спектакли, чтобы напомнить элементарные правила безопасности.



