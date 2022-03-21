Спасатели Минской области организовали автопробег ко Дню памяти жертв сожженных деревень

Автопробег в Год исторической памяти. Спасатели Минской области накануне Дня памяти жертв сожженных деревень посетили исторически знаковые для нашей страны места - Хатынь, Курган Славы, Линию Сталина. К мемориалам - символам мужества нашего народа, его бессмертного подвига -участники автопробега (сотрудники МЧС вместе со своими семьями) возложили цветы, тем самым почтили память всех погибших во время Великой Отечественной мирных граждан.