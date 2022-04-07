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Спасатели Минской области провели масштабные учения

Тушение масштабных возгораний, ликвидация последствий лесного пожара, спасение человека из воды и помощь тем, кто потерялся в лесу. Сегодня в Минском районе прошли комплексные учения спасателей Минской области. Сотрудники МЧС совместно с пожарными расчетами лесхозов продемонстрировали умение работать со специализированной техникой, также показали слаженность в командной работе со всеми аварийными службами - медиками и дорожной милицией. Вводные отрабатывали в условиях плохой видимости и задымленности полигона, чтобы максимально приблизить условия к реальной экстренной ситуации.

Всего на территории Минской области за этот год произошло более тысячи возгораний сухой растительности. В таких пожарах страдает не только имущество человека, но также природные экосистемы целых регионов. МЧС предупреждает - за выжигание травы предусмотрен штраф.

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