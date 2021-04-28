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Спасатели Минской области провели массовые учения с аварийными службами в Вилейском районе
Подтопление населенного пункта из-за наводнения, возгорание сухой растительности, а также спасение пострадавшего во время обрушения кровли на сельхозпредприятии. В Вилейском районе спасатели Минской области совместно с аварийными службами провели массовые учения. Более 30 единиц техники и 150 бойцов личного состава отработали слаженность действий по сценарию возможных чрезвычайных ситуаций. Для тушения условного пожара использовали авиацию.
Комплекс учений в Вилейском районе пройдет до 30 апреля. В рамках тактических тренировок спасатели также проведут беседы с населением, напомнят местным жителям о том, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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