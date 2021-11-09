Спасатели Минской области провели учения на нефтебазе в Фаниполе

Спасатели Минской области провели свои учения на нефтебазе в Фаниполе в Дзержинском районе. Специалисты развернули десятки единиц боевой техники и организовали охлаждение резервуара с нефтепродуктами при помощи напора воды и пенных растворов.Задача - не допустить распространения огня и возможного взрыва горючих веществ. На ликвидацию условного возгорания - не более получаса.



Илья Цветков с места тактической тренировки (видео).