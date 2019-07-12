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Спасатели Минской области проверили готовность санитарных дружин к чрезвычайным ситуациям на предприятиях

В соревнованиях приняли участие 23 команды. Акцент - на ликвидации последствий химических аварий и возгораний на производстве. Санитарные дружины - это люди, которые умеют оказывать первую помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях на предприятиях.


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Подробнее - Илья Цветков. С самого утра на территории базы экотуризма в Станьково звучит учебная тревога. 23 санитарных дружины предприятий Минской области сегодня оттачивают свои навыки работы в экстремальном режиме. В каждой команде быстрого реагирования более десяти человек. Все они прошли специальную подготовку на своих рабочих местах и сейчас проверяют силы на полигоне. Соревнования включают пять этапов. Каждый их них - отработка основных видов чрезвычайных ситуаций. Залог успеха - слаженность действий, теоретические знания и умение применить их на практике. В первую очередь судьи проверили экипировку участников.


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Вот это этап химического заражения. Первое, что надо сделать, - это быстро вынести пострадавшего из опасной зоны, поставить на землю и начать оказывать медицинскую помощь. Скорость реакции отработали и во время поиска людей на аварийном объекте. Все пострадавшие, по сценарию, упали в обморок. Поэтому главная задача - возобновить дыхание. К концу дня жюри подсчитают все баллы. Лучшая команда области по итогам общего зачета через несколько месяцев отправится представлять Минскую область на республиканском конкурсе.

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