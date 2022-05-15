Спасатели Минской области проверяют навыки в экстренных ситуациях на самых сложных объектах

Проверка на выносливость и прочность. Более 160 бойцов МЧС Минской области проходят испытания и демонстрируют слаженность действий в экстренных ситуациях на самых сложных объектах. В сценарии профессиональных соревнований ликвидация последствий утечки опасных химических веществ, спасение людей после разрушения многоэтажек и помощь тем, кто заблудился в лесу. Комплексные тренировки проходят в формате теста на скорость и эффективность.



Подобные комплексные маневры областные подразделения проводят ежегодно. Основная задача - оттачивать теоретические знания на практике, чтобы в реальной экстренной ситуации прийти на помощь вовремя и самое главное - любой ценой избежать жертв.