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Спасатели Минской области проводят пожарно-профилактическую акцию "За безопасность вместе"

"За безопасность вместе" - спасатели Минской области проводят профилактическую акцию по предотвращению пожаров в жилом фонде. К рейдам присоединяются и другие общественные организации и субъекты хозяйствования. Посещают в первую очередь частный сектор населенных пунктов. Проверяют исправность печного оборудования, дымоходов, пожарных извещателей, напоминают правила пожарной безопасности. По статистике, основной причиной возникновения возгораний в домах по-прежнему является человеческий фактор - неосторожное обращение с огнеопасными предметами и нерадивость хозяев.

В начале дачного сезона актуальным является вопрос наведения порядка на приусадебных участках и правильного сжигания мусора и сухой растительности. Потому спасатели во время рейдов напоминают об ответственности владельцев домов за стихийные возгорания в экосистеме.

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