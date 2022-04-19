Спасатели Минской области проводят пожарно-профилактическую акцию "За безопасность вместе"

"За безопасность вместе" - спасатели Минской области проводят профилактическую акцию по предотвращению пожаров в жилом фонде. К рейдам присоединяются и другие общественные организации и субъекты хозяйствования. Посещают в первую очередь частный сектор населенных пунктов. Проверяют исправность печного оборудования, дымоходов, пожарных извещателей, напоминают правила пожарной безопасности. По статистике, основной причиной возникновения возгораний в домах по-прежнему является человеческий фактор - неосторожное обращение с огнеопасными предметами и нерадивость хозяев.