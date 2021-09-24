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Спасатели Минской области все чаще выезжают на поиски людей в лесах

Спасатели Минской области все чаще выезжают на поиски людей в лесах. Только за прошедшие сутки 3 случая - в Смолевичском, Любанском и Пуховичском районах. По словам специалистов, чаще всего теряются в чаще пожилые люди, которые забывают сообщить близким о походе в лес.Ониотправляются на тихую охоту в незнакомые места без запаса воды и необходимых медикаментов.

Если не удается самостоятельно найти путь домой, первое, что необходимо сделать, - набрать номера 101 или 112. Если связи нет, надо начать искать ориентиры - линии электропередачи, просеки и тропинки. Они в любом случае помогут скорее выйти к людям.

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