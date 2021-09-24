Спасатели Минской области все чаще выезжают на поиски людей в лесах. Только за прошедшие сутки 3 случая - в Смолевичском, Любанском и Пуховичском районах. По словам специалистов, чаще всего теряются в чаще пожилые люди, которые забывают сообщить близким о походе в лес.Ониотправляются на тихую охоту в незнакомые места без запаса воды и необходимых медикаментов.