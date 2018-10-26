Спасатели Минской области выбирали самую креативную семью

Конкурс объединил 15 семей из разных районов. Участники проходили творческие испытания: делились семейными увлечениями и демонстрировали кулинарные таланты. Ароматные угощения посвятили своей профессии.

Конкурс среди многодетных семей у спасателей - добрая традиция. Впервые во время семейного соревнования участники перевоплотились в режиссеров и актеров и показали свои видеовизитки.