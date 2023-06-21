Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен на сегодня синоптиками. А спасатели напоминают о безопасном отдыхе у воды. В первую очередь следует избегать солнца в пик активности с 12 до 16 часов. Обязательно пользоваться головными уборами. После долгого нахождения на жаре не следует сразу нырять в воду, чтобы избежать переохлаждения. Также нельзя заплывать за буйки и приближаться к лодкам.