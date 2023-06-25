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Спасатели нашли пропавшего в Каменецком районе ребенка

Спасатели нашли пропавшего в Каменецком районе ребенка

Спасатели нашли пропавшего в Каменецком районе ребенка, сообщает БЕЛТА.

По информации МЧС, 24 июня в 15:59 к спасателям за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что в деревне Олешковичи Каменецкого района пропал ее внук. По словам пенсионерки, мальчик уехал кататься по деревне на велосипеде. Через некоторое время женщина обнаружила его велосипед и одежду неподалеку от мелиоративного канала. Она незамедлительно обратилась к спасателям.

Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда обследовали мелиоративный канал. После этого зону поисковых мероприятий расширили на территорию населенного пункта и прилегающей местности. В поисках участвовали 87 человек, одна служебная собака и 25 единиц техники.

Пропавшего мальчика 2011 года рождения обнаружили в 18:50. После осмотра медиками его отправили домой.

Фото: БЕЛТА

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