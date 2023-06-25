Спасатели нашли пропавшего в Каменецком районе ребенка

По информации МЧС, 24 июня в 15:59 к спасателям за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что в деревне Олешковичи Каменецкого района пропал ее внук. По словам пенсионерки, мальчик уехал кататься по деревне на велосипеде. Через некоторое время женщина обнаружила его велосипед и одежду неподалеку от мелиоративного канала. Она незамедлительно обратилась к спасателям.