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Спасатели области провели неделю массовых учений
Последний этап недели безопасности в Минской области сотрудники МЧС провели в Солигорске. Совместно с администрацией города и руководством государственных предприятий еще раз напомнили простые правила безопасности. На центральной площади работали интерактивные зоны для детей и взрослых, представили и новейшую спецтехнику. Во Дворце культуры можно было посетить выставку детских работ на тему пожарной профессии.
В комплексной акции приняли участие сразу несколько ведомств. Совместные действия с МЧС оттачивали представители Министерства внутренних дел, работники Красного Креста и центров социального обслуживания населения. Следующие массовые учения пройдут в сентябре.
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