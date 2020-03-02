Спасатели области провели неделю массовых учений

Последний этап недели безопасности в Минской области сотрудники МЧС провели в Солигорске. Совместно с администрацией города и руководством государственных предприятий еще раз напомнили простые правила безопасности. На центральной площади работали интерактивные зоны для детей и взрослых, представили и новейшую спецтехнику. Во Дворце культуры можно было посетить выставку детских работ на тему пожарной профессии.



В комплексной акции приняли участие сразу несколько ведомств. Совместные действия с МЧС оттачивали представители Министерства внутренних дел, работники Красного Креста и центров социального обслуживания населения. Следующие массовые учения пройдут в сентябре.



