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Спасатели области все чаще выезжают на поиски людей в лес
Когда поиски грибов и ягод завершаются поиском людей! Спасатели Минской области все чаще выезжают на помощь тем, кто заблудился в лесу. Так, сегодня ночью сотрудники МЧС нашли 29-летнего мужчину, который накануне потерялся в лесу неподалеку от Червеня. Исследовать все развилки и чащи помогает спецтехника: квадроциклы, дроны, GPS-трекеры. Как правило, чаще всего теряются пожилые люди, а также те, кто не соблюдает простые правила безопасности. Так, перед походом в лес советуют сообщить о своем маршруте родным и обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон.
Тем же, кто заблудился, рекомендуют не паниковать. Найти ближайшую дорогу или реку - они и помогут выйти из лесного массива.
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