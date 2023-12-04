Спасатели ОСВОДа проводят рейды на водоемах Беларуси

Сотрудники ОСВОДа ежедневно проводят рейдовые мероприятия по инструктажу рыбаков. Рыбак обязательно должен иметь при себе спасательный жилет, какую-нибудь веревку, чтобы в случае чего было проще к нему подобраться и его достать, а также альпенштоки (по-другому отвертки), либо гвозди, чтобы можно было зацепиться за лед и проще вылезти.

Евгений Киман, начальник спасательной станции "Юбилейная" г. Гродно