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Спасатели ОСВОДа проводят рейды на водоемах Беларуси
Сотрудники ОСВОДа несут круглосуточное дежурство на водоемах страны. Толщина льда не везде достигла безопасной отметки в 10 сантиметров, при этом с каждым днем все больше любителей зимней рыбалки выходят за уловом. Спасатели ежедневно проводят профилактические рейды. Рыбакам разъясняют правила поведения на льду, напоминают алгоритм действий в случае, если человек провалился в полынью. Особый акцент делается на водоемах, где нет спасательных станций.
Сотрудники ОСВОДа ежедневно проводят рейдовые мероприятия по инструктажу рыбаков. Рыбак обязательно должен иметь при себе спасательный жилет, какую-нибудь веревку, чтобы в случае чего было проще к нему подобраться и его достать, а также альпенштоки (по-другому отвертки), либо гвозди, чтобы можно было зацепиться за лед и проще вылезти.
Благодаря такой профилактической работе в Гродненской области с начала ледостава не зафиксировано несчастных случаев на водоемах.